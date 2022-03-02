"Роскосмос" опроверг потерю контроля над спутниками

Все космические центры управления работают в штатном режиме

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг сообщения о том, что был потерян контроль над спутниками. Об этом писали в украинских в украинских Telegram-каналах.

"Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме", - сообщил Рогозин в Twitter.

Ранее в корпорации отмечали, что каналы управления орбитальной группировкой и российским сегментом МКС надежно защищены. Кроме того, они изолированы от киберпреступников.

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