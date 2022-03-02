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Боррель: ЕС не ведет войну с Россией

09:57
  • среда
  • 02 марта 2022

Но, как считает евродипломат, санкции против Москвы необходимы

Глава евродипломатии Жозеп Боррель дал интервью испанской радиостанции Cadena SER, в котором назвал санкции против России необходимыми.
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По словам Борреля, в данном случае речь идет не о политике, а о реакции на обстоятельства.

"Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных", - сказал он.

Как уточнил Боррель, речи о создании европейской армии сейчас не идет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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