Число эвакуированных из Донбасса достигло 137 тысяч человек

Их принимают в 23 российских регионах

Число эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик увеличилось до 137 тыс. человек.

Почти 85,5 тысячи эвакуированных имеют украинское гражданство, еще 51 тысяча – граждане России, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, беженцев принимают в 23 регионах.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России из-за угрозы боевых действий.

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