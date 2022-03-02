В Госдуме предложили заняться импортозамещением голливудских фильмов

Ряд западных компаний отказались показывать свои фильмы в России

В России необходимо заняться импортозамещением голливудских фильмов. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По мнению парламентария, голливудские фильмы "ничего, кроме пропаганды агрессии и морального насилия, не несли и не способны нести". Заложенной в западном кино идеологии не место в России, считает Шеремет.

Депутат также выразил мнение, что российский кинематограф способен значительно превзойти по качеству и смыслу западную киноиндустрию. С учетом этого импортозамещение в сфере кинематографа станет хорошим импульсом и сигналом для развития отечественной киноиндустрии, цитирует Шеремета РИА Новости.

Ранее The Walt Disney Company решила приостановить показы своих фильмов на территории России в связи с ситуаций вокруг Украины. Студия Warner Bros. сообщила, что откладывает намеченную в России на 2 марта премьеру фильма "Бэтмен" "ввиду гуманитарного кризиса на Украине". Компания Sony Pictures тоже отменила все премьеры в России.

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