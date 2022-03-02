Российский паспорт создателя "Орла и решки" признали недействительным

Нателла Крапивина и ее сестра не являются гражданками России, сообщили в МВД

Глава украинской компании TeenSpirit, создатель и продюсер популярной программы о путешествиях "Орел и решка" Нателла Крапивина и ее сестра лишились российских паспортов.

Ранее Крапивина высказалась против военной спецоперации России на Украине. После этого председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов инициировал проверку в отношении продюсера.

В МВД выяснили, что при подаче заявления на получение российского гражданства законный представитель несовершеннолетней на тот момент Крапивиной (Алиевой) и ее сестры предоставил не все нужные документы. Теперь их паспорта признают недействительными.

Россия ведет спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. В Минобороны неоднократно сообщали, что наносят удары по целям военной инфраструктуры.

Ранее в Генпрокуратуре предупредили об ответственности за госизмену.

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