ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский паспорт создателя "Орла и решки" признали недействительным

10:04
  • среда
  • 02 марта 2022

Нателла Крапивина и ее сестра не являются гражданками России, сообщили в МВД

Глава украинской компании TeenSpirit, создатель и продюсер популярной программы о путешествиях "Орел и решка" Нателла Крапивина и ее сестра лишились российских паспортов.

Число эвакуированных из Донбасса достигло 137 тысяч человек
В подмосковные школы пошли 400 детей из Донбасса

Ранее Крапивина высказалась против военной спецоперации России на Украине. После этого председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов инициировал проверку в отношении продюсера.

В МВД выяснили, что при подаче заявления на получение российского гражданства законный представитель несовершеннолетней на тот момент Крапивиной (Алиевой) и ее сестры предоставил не все нужные документы. Теперь их паспорта признают недействительными.

Россия ведет спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. В Минобороны неоднократно сообщали, что наносят удары по целям военной инфраструктуры.

Ранее в Генпрокуратуре предупредили об ответственности за госизмену.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Нателла Крапивина
Нателла Крапивина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.