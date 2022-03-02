Российские военные взяли Херсон

Объекты жизнеобеспечения не повреждены

Российские вооруженные силы взяли под полный контроль город Херсон.

Об этом заявили в Минобороны России. Гражданская инфраструктура города и объекты жизнеобеспечения работают в повседневном режиме.

Кроме того, ВС России установили контроль над населенным пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военные сдались без боя.

"После расписок об отказе участвовать в боях они вернутся к своим семьям", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что силы Донецкой народной республики блокировали город Мариуполь. Для выхода мирного населения создан гуманитарный коридор.

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию защите ЛНР и ДНР. Российские вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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