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Минобороны подтвердило нанесение удара по телевышке в Киеве

10:15
  • среда
  • 02 марта 2022

Жилые дома не пострадали

Российские вооруженные силы вывели из строя аппаратную вещания телевышки в Киеве. Эту информацию подтвердили в Минобороны. Для нанесения удара использовалось высокоточное оружие.

Кроме того, нанесен удар по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций. Накануне Минобороны России предупреждало об ударе по этим объектам.

В военном ведомстве подчеркнули, что в результате удара жилые дома не пострадали.

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