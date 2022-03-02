Минобороны подтвердило нанесение удара по телевышке в Киеве

Жилые дома не пострадали
Российские вооруженные силы вывели из строя аппаратную вещания телевышки в Киеве. Эту информацию подтвердили в Минобороны. Для нанесения удара использовалось высокоточное оружие.
Кроме того, нанесен удар по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций. Накануне Минобороны России предупреждало об ударе по этим объектам.
В военном ведомстве подчеркнули, что в результате удара жилые дома не пострадали.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"