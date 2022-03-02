"Газпром" продолжает подачу газа для транзита через Украину в Европу

Процесс идет в штатном режиме

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам в среду, что компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме.

"В соответствии с заявками европейских потребителей - 109,4 млн куб. м на 2 марта", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Известно, что на 1 марта заявки составляли 109,6 миллиона кубометров.

Ранее стало известно, что польский газовый монополист PGNiG подал иск к "Газпрому" о снижении стоимости газа. Это ответный шаг компании.

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