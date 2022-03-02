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Минобороны России перечислило уничтоженные военные объекты Украины

10:37
  • среда
  • 02 марта 2022

С начала спецоперации выведено из строя более полутора тысяч объектов

За время проведения специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик российские военные вывели из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом в среду, 2 марта, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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В Минобороны уточнили, что ликвидирован 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция.

Кроме того, уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов, цитирует Конашенкова РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что российская спецоперация проводится для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации соседней страны. Вооруженные силы наносят удары только по военным объектам с использованием высокоточного оружия, заверил Шойгу.

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