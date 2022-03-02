В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"

Большинство офицеров штаба погибли

При поддержке ВС России успешно продолжают наступление группировки войск ЛНР и ДНР. Под контроль взяты ещё несколько населённых пунктов. Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. Они бьют по домам и уничтожают инфраструктуру. Как заявили в представительстве Донецкой народной республики, за минувшие сутки погибли 4 мирных жителя.

Крупный тактический успех ополченцев, который предрешил судьбу националистов и частей ВСУ в Мариуполе. Бойцы народной милиции при поддержке российской авиации берут Волноваху. Передовые отряды ополченцев - уже в городе. Накануне в ходе артподготовки были ликвидированы едва ли не все командиры ВСУ на этом участке.

"Сегодня был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки "Север", большинство офицеров штаба погибли, по данным нашей разведки, среди погибших командования группировки "Север" - генерал Красильников. В ходе освобождения Волновахи реактивной артиллерией был уничтожен штаб 53-й бригады, полученные радиоперехваты подтверждают ликвидацию командира этой бригады полковника Титенко", - сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Как и предполагали власти Донбасса, каратели из нацбатов устраивали провокации. И будут продолжать делать все, чтобы мирные жители не смогли покинуть город.

"На выходе из Волновахи мирного населения, которое всячески… Подчеркиваю, это мирная колонна, у них были белые тряпки, белые флаги. При попытке выйти за территорию ведения боевых действий эта колонна была расстреляна украинскими нацистами. Потом наверняка еще будут пытаться списать эти преступления на российскую армию", - заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

Убийства мирных жителей только подстегнули ополченцев действовать оперативнее. Наступление на этом направлении развивается успешно, подтвердили в российском Минобороны.

"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Луганщине бойцы народной милиции освободили населенные пункты Широкий и Городище. На окраине – брошенный в поле танк и БМП. Около дороги - опорный пункт. Внутри – боеприпасы, разбросанные вещи. Видно, что на сборы времени не было, уходили очень быстро. Но здесь еще опасно. По ополченцам из перелеска открывают огонь. Они – ответный.

Бывшая комендатура ВСУ - в поселке Счастье. Под навесом - брошенный транспорт. Повсюду разбитые дома. Штаб больше похож на брошенный ломбард. Похоже, не успели вывезти награбленное. Впрочем, сопротивление ВСУ слабеет с каждым днем. А добровольно сдавшихся солдат и офицеров всё больше.

"Ну, что могу сказать, доверия уже нет никакого", - говорит Андрей Земский, военнослужащий 42 батальона.

Доверие к Украине её теперь уже бывшие граждане - жители Донбасса - потеряли восемь лет назад. Когда рядом с их домами прогремели первые взрывы. Этих жительниц Донецка очередной артналет ВСУ на мирный город застал в магазине. Кто успел - прятались в подвалах. В частном секторе Донецка, в посёлке Киевский сегодня самые сильные разрушения.

В Горловке и Докучаевске повреждены десятки квартир. По району Комсомолец и проспекту имени Кирова ВСУ открыли огонь из гаубиц и реактивных установок.

За сутки ВСУ обстреляли 13 населённых пунктов. Жертв этой агрессии всё больше. Погибли ещё четверо дончан. В том числе ребёнок. 23 ранены. Разрушены 73 дома. А также гимназия, техникум и городская больница. Повреждена и крупнейшая в Донбассе шахта имени Засядько. Но, несмотря ни на что, в освобожденные от радикалов поселки возвращаются беженцы.

В Макарово, Валуйском и Кондрашевском люди открывают магазины. Власти выпускают на маршруты автобусы. Выходят гулять дети. А в городе Счастье прошел первый импровизированный концерт.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"