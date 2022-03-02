Седьмой день спецоперации: уничтожено 1502 объекта инфраструктуры ВСУ

Под контроль взят Херсон

Российские подразделения взяли Херсон под полный контроль. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Там подчеркнули: гражданская инфраструктура и транспорт работают в обычном режиме. Также наше командование и администрация города ведут переговоры по вопросам безопасности мирных жителей. В то же время на Украине бойцы правительственной армии лишают людей возможности покинуть опасные районы, используя их как живой щит.

Окраина Мариуполя. Там, где еще недавно были блокпосты - брошенная бронетехника ВСУ. На подступах ко второму по величине городу Донецкой области передовые отряды Народной милиции соединились с подразделениями российских военных. Ранее те взяли под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. Им удалось заблокировать прибрежную полосу для бойцов ВСУ и нацбатальонов. Неприятель ушел вглубь города и теперь прикрывается мирными жителями как живым щитом. Под полный контроль взят Херсон.

"Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Мелитополь под контролем российских военных уже несколько дней. Гражданскому населения никакого вреда не причинено. Чтобы не допустить беспорядков, улицы помогают патрулировать местные жители.

Российские военные продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Всего за время операции выведены из строя более полутора тысяч объектов инфраструктуры ВСУ: пункты управления и узлы связи, зенитные ракетные комплексы ПВО, самолеты, танки, реактивные системы залпового огня.

"В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций, нанесен удар высокоточным оружием в городе КИЕВ. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено", - сообщил Конашенков.

Моральный дух украинских военных старается поддерживать Владимир Зеленский. В интервью западным журналистам он рассказал, что его армия имеет сразу 6 планов обороны страны. Что Украина будет сражаться до конца. Но при этом он готов к переговорам с Кремлем. А также заявил, что будет требовать юридически обязательных гарантий безопасности, если НАТО закроет двери для вступления страны в альянс.

"Мы разговаривали с президентом Байденом много раз, я ему очень благодарен за поддержку, но меня не услышали. Я им сказал, что Украина будет воевать, будет воевать больше всех. Но оставшись одни против России, просто не справимся", - заявляет Зеленский.

Предоставленной западными кураторами военной техники, впрочем, уже явно не хватает. Под таким предлогом командиры вооруженных сил Украины реквизируют автомобили у простых жителей. Таким образом мирное население лишают возможности покинуть город по "зеленым коридорам" и обрекают быть живым прикрытием для бойцов. А это - военное преступление. В Николаеве администрация ввела новое правило.

"У нас же действует сейчас сухой закон. Пить нельзя. Сегодня видел: оказывается, некоторым можно. Так вот с завтрашнего утра патрульным я даю разрешение: если пьяный за рулем, то машина забирается безвозвратно", - пригрозил глава Николаевкой военной администрации Виталий Ким.

Все более пугающими становятся последствия массовой раздачи оружия. Украинцы обращают автоматы друг против друга. Часто, чтобы завладеть чужим имуществом. Но и без оружия жители украинских городов бьют витрины и взламывают двери закрытых магазинов и выносят товары. Причем крадут из магазинов и аптек не только продукты, медикаменты, но и бытовую технику, мебель и даже садовый инвентарь.

Во Львове полиция упростила порядок покупки оружия. Если раньше процедура занимала две-три недели, то теперь винтовки продают как повседневные товары. Опасаясь случайной расправы со стороны националистов и многочисленных бандитов, выпущенных из тюрем, люди стараются вырваться в безопасные места. Стремясь в Европу, коренные украинцы игнорируют европейские ценности. В том же Львове африканским студентам, готовым к эвакуации из страны, патрульные запретили посадку в поезд.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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