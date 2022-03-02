Белоруссия приготовилась к переговорам России и Украины

Встречу готовы провести в любой момент

США закроют своё воздушное пространство для российских самолётов. Об этом сегодня заявил Джо Байден, выступая перед конгрессменами. Большая часть его обращения была посвящена ситуации на Украине. Но принципиально нового американский президент не сказал. Ещё раз подтвердил нежелание воевать на стороне Киева и почему-то назвал украинцев иранцами.

Тем временем в Минске сообщили, что там завершают приготовления к встрече представителей России и Украины. Её готовы организовать в любой момент, главное - чтобы договорились делегации.

Смущённая и растерянная, к такому вниманию посол Украины в США Оксана Макарова явно не привыкла. Конгрессмены устроили ей овацию, Джо Байден засыпал комплиментами про решимость и бесстрашие её народа. Ежегодное послание, с которым президент выступает перед Сенатом и Палатой представителей, обычно посвящается внутренней политике. Но кому какое дело до ситуации внутри страны, есть повод вспомнить о любимой роли защитника всех угнетённых. И пусть Байден не совсем разобрался, о ком именно идёт речь и перепутал украинцев с иранцами. Главное, чтобы пафосные слова впечатлили мировую общественность.

"Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа. Он никогда не погасит их любовь к свободе", - заявил президент США Джо Байден.

Вашингтон поддерживает Киев. Чтобы в этом не возникало сомнений, Байден напоминает о помощи Украине - на сумму более миллиарда долларов - и подробно перечисляет американские санкции. А также сообщает: США, вслед за Европой и Канадой, закрывает для России своё воздушное пространство. Правда, когда именно это произойдёт, Байден не уточнил. Зато вновь напомнил: открыто воевать на стороне Киева Вашингтон не будет. Мольбы Украины в адрес США и НАТО действия не возымели, хотя Белый Дом и направит дополнительный контингент в Европу.

"Наши силы не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками на Украине. Американские военные были отправлены в Европу не для этого, а для защиты наших союзников по НАТО в случае, если Путин решит продолжить движение на Запад. Мы мобилизовали американские сухопутные войска, авиацию, корабли для защиты стран альянса, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию", - сообщил Байден.

Байден заявил о намерении создать рабочую группу для расследования преступлений крупных российских бизнесменов. Проще говоря, американцы собираются изымать собственность тех, кого считают олигархами.

Грабежом на государственном уровне уже занимается Польша. По решению МИД страны, начался процесс изъятия российской недвижимости в республике, в том числе школы при посольстве. Якобы некоторые дипломатические объекты никак не оформлены с юридической точки зрения. Очевидно, с корыстной же целью Варшава призывает ЕС отказаться от российского угля - надеясь заменить его своими поставками. Ранее сырьё из Польши Брюссель забраковал из-за его неэкологичности. Теперь главное для поляков - грамотно оформить своё предложение - то есть подать под соусом европейской солидарности.

"В результате событий на Украине мы, европейцы, нашли общий язык по вопросам, по которым раньше были разделены. Но нам удалось достичь большего единства. Это единство взглядов, мыслей и действий касается фундаментальных для Европы, трансатлантического сообщества и всего свободного мира вещей, общих взглядов на безопасность, экономику и жизнь", - сказал Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши.

Впрочем, Европа, как и Штаты, солидарна в другом. Воевать на стороне Украины солдаты ЕС не будут. Об этом ещё раз напомнил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Поддерживая народ Украины, мы также должны укреплять нашу общую стойкость для защиты наших народов и ценностей. Это не что иное, как оборонительные меры, которые составляют сущность НАТО уже более 70 лет. И я хочу, наконец, внести ясность: мы не будем воевать с российскими войсками на Украине. Наши вооружённые силы в пределах границ стран-членов Альянса, и это совершенно правильно", - заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

Западные компании продолжают сворачивать работу на российском рынке, несмотря на собственные убытки. Apple прекратила продажу своей продукции. Стриминговый сервис Netflix отказался от работы над российскими кинопроектами. Авиаконцерн Boeing приостановил поставки запчастей. Автогигант Ford также временно свернул деятельность.

На фоне глобальной напряжённости растут цены на топливо. Западные санкции напрямую не затрагивают энергетический комплекс, но на него влияют перебои с поставками через черноморские порты. Этим утром на лондонской бирже стоимость газа поднялась выше полутора тысяч долларов за тысячу кубометров. Нефть марки Brent превысила 111 долларов за баррель впервые за восемь лет. И вот уже США объявляют о готовности предоставить дополнительные объёмы нефти из своих стратегических резервов. Мера своевременная, учитывая ситуацию на рынке.

Давление на Россию дорого обойдётся тем, кто развязал санкционную войну. Это понимают во всех мировых столицах. В Анкаре заявили, что не будут присоединяться к ограничениям против Москвы.

"Мы должны действовать с учетом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Москвой, когда сожгут все мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт", - объяснил Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции.

Сегодня в Белоруссии запланирован второй раунд переговоров России и Украины. Но уверенности в том, что они состоятся, нет, как это было и в случае встречи в Гомеле 28 февраля.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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