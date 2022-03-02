В Белоруссии опровергли слухи об отправке военных на Украину

Информация из СМИ не соответствует действительности

Потоки дезинформации и откровенной лжи, которая распространяется сейчас в интернете и СМИ, обрушились теперь и на белорусских военных. Обнародованы списки якобы участников спецоперации. Но, как выяснилось, этим документам больше 17 лет. А для очернения российских военнослужащих в ход идут даже кадры из художественных фильмов.

Украинские СМИ со ссылкой на Минобороны страны продолжают публиковать списки белорусских военных, якобы участвующих в спецоперации. На этот раз пишут про лётчиков. Однако в Белоруссии уже неоднократно подчёркивали: информация не соответствует действительности.

"Соединения и воинские части РБ находятся в пунктах постоянной дислокации, выполняют план подготовки ВС в соответствии с предназначением. Часть средств выделена для усиления южной границы с целью исключения проникновения с территории Украины диверсионно-разведывательных групп, а также исключения поставок оружия и боеприпасов", - сообщил Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии, генерал-майор.

Кроме того, в белорусском Минобороны сообщают, что этим спискам личного состава, как минимум, 17 лет. Два пилота из этого листа - лётчики-герои Александр Марфицкий и Александр Журавлевич - погибли ещё в 2009 году. Они увели пикирующий Су-27 от жилых домов во время авиасалона в польском Радоме. А вот кадры из соцсетей.

Растрёпанная и заплаканная, всё лицо в грязи - эта девушка очень эмоционально рассказывает, как выбралась из Харькова под обстрелом российской армии, как погибли её родные. Трудно не поверить. А вот ещё одно видео - с якобы допросом солдата. И тот же всхлипывающий голос.

На этот раз девушка уже в Сумах. Однако расстояние между городами - около двухсот километров по автотрассе. Как она так лихо сейчас перемещается по Украине и превращается из беженки в разведчицу - вопрос.

Украинцы - заядлые киноманы. Ранее в подобную историю попало фото сербского актёра Ненада Окановича. Его выдали за солдата ВСУ Олексия Степаненко, который якобы героически погиб, взорвав мост в Харькове. И ещё одна утка из соцсетей. Поисковики из LizaAlert собирают в Белгороде деньги и вещи для беженцев и военных. А вот и опровержение от самого отряда. Он нигде не размещал такой информации и просит все подобные посты считать как минимум мошенничеством.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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