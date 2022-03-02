Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение Саши Абрамовой

У девочки сложный врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение Саши Абрамовой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать больше половины необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше полутора миллиона. У Саши сложный врождённый порок сердца. Из-за сужения сосудов в лёгких кислород плохо поступает к сердцу. Чтобы полноценно дышать, девочка должна быть постоянно подключена к специальному кислородному концентратору. Помочь Саше могут врачи из Италии. Они попробуют расширить через сосуды лёгочную аорту - инвазивным способом, который сможет перенести такой маленький ребенок. Но стоит операция очень дорого.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Абрамовой, программа 1379

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