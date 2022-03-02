В этом году строители обещают сдать три объекта

Масштабные работы по обновлению инфраструктуры - в Крыму возводят новые очистные сооружения. Некоторые из них не реконструировали почти полвека. Готовились к реализации проекта тщательно - с одной из площадок пересадили около трёх тысяч растений, занесённых в Красную книгу.

Первая в Крыму устричная ферма, загадочная океанографическая платформа, и самый космический пляж полуострова с огромным радиотелескопом Кацивели всегда притягивал туристов. И совсем скоро поток гостей увеличится в разы. Небольшой поселок на берегу голубого залива вот-вот превратится в русский Лас-Вегас – здесь создают игорную зону, а еще обновляют устаревшую инфраструктуру.

Строительная техника вгрызается в скальный ландшафт. Рядом с непрезентабельным зданием старых очистных сооружений начинают возведение новых.

Площадка для строительства очистных сооружений выглядела примерно так же: типичная растительность южного берега Крыма. Невысокие кустарники и деревья. Порядка трех тысяч краснокнижных кустов уже пересадили. А вот вырубку деревьев компенсировали в двойном объеме. Молодые саженцы можжевельника и фисташки высадили на территории детского лагеря "Артек".

В рекреационной зоне не будет никакого шума и запаха. Все системы объединят под одной крышей с мощной системой вентиляции. Море тоже останется чистым - современная трехступенчатая очистка превращает канализационные стоки в техническую воду – ее можно использовать, например, для полива растений.

"Механическая очистка – нитрификатор, денитрификатор, вторичные отстойники и глубокая очистка от фосфора с третичным отстойником, последующим обеззараживанием и сбросом в море. Мы предусмотрели глубокую очистку до степени сброса в водный объект рыбохозяйственного пользования", - рассказал Владимир Шемшадов, руководитель проекта службы заказчика.

Малореченское – еще один небольшой курорт с большим туристическим потенциалом. Сюда приезжают понаблюдать за дельфинами, сходить в горы и посмотреть на единственный в мире Храм-маяк. Очистные сооружения местные жители в шутку тоже называют раритетом. Их построили еще в 70-е годы для пансионата завода Криворожсталь. Старых мощностей уже давно не хватает даже жителям села, не говоря уже про будущие санатории и отели.

"При Советском Союзе, при Украине подключались к этим очистным сооружениям все больше и больше абонентов, и мы пришли к тому, что летом очистные сооружения абсолютно не справляются с той нагрузкой проектной, которая была заложена изначально. Если сейчас поступает 100-150-200 кубометров сточной воды, то летом с учетом ливневых это и больше 1000 кубов", - заявил Юрий Панасенко, директор алуштинского филиала ГУП РК "Вода Крыма".

Проблему пытались решить еще при Украине, но 10 лет назад стройку заморозили. Теперь обветшалый объект снесут и построят новый комплекс. Сточную канализацию проведут через весь поселок. Чтобы не перекрывать узкие улочки и не мешать отдыхающим, коллектор, словно метро, проложат в подземном тоннеле на глубине пяти метров. Обновление очистных сооружений сейчас идет по всему побережью Крыма.

"Государственной программой предусмотрена реализация 24 объектов канализационных очистных сооружения стоимостью более 50 миллиардов рублей. В настоящее время в реализации находится 22 объекта", - рассказала Ольга Гусева, пресс-секретарь Министерства строительства Республики Крым.

В этом году строители обещают сдать три объекта: в поселке Орджоникидзе, селе Оленевка и городе Саки. Остальные очистные сооружения обновят к 2025 году.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Южный Берег Крыма.

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