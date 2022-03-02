Дипломаты эвакуируются из здания

Украинское генконсульство в Санкт-Петербурге прекратило работу после разрыва дипломатических отношений между странами.

По информации РИА Новости, обстановка у генконсульства спокойная, на месте дежурят правоохранительные органы. Во дворе стоит машина для грузовых перевозок, у дверей видны сумки и коробки.

Ранее представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов заявил, что украинские дипработники спешно эвакуируются по распоряжению министерства иностранных дел Украины. Они покинут здание сегодня, 2 марта.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией после заявлений российского лидера Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе.

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