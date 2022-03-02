Совфед одобрил закон о изъятии неподтвержденных средств со счетов чиновников

Изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции"

В Совете Федерации в среду, 2 марта, одобрили поправки в законодательство, которые дают возможность взыскивать деньги госслужащих с банковских счетов, если их сумма превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена.

Поправки расширяют перечень имущества, которое можно обращать в доход бюджета, прежде в список входила только недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях.

Проверять достоверность сведений о доходах госслужащих будут генпрокурор или подчиненные ему прокуроры. При обнаружении нарушений они должны будут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.

Прокурорам также разрешат направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов в банки, платежным агентам, ФНС, операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами, сообщает РИА Новости.

Минфин тем временем анонсировал новую амнистию капиталов. Это легализация активов (движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, ценные вещи), с которых ранее не были уплачены налоги. В ведомстве заявили, что новая амнистия будет масштабнее всех предыдущих.

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