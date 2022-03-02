Двое военных ДНР погибли при отражении атаки ВСУ

Украинские силы пытались отбить Бессарабку
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил в среду, что 1 марта ВСУ пытались отбить позиции республики в районе населенного пункта Бессарабка.
"Во время боестолкновения с неравными силами противника двое военнослужащих народной милиции погибли, ряд военнослужащих были захвачены в плен", - приводит слова Басурина ТАСС.
В ходе боев погибли четверо бойцов ВСУ. Трое получили ранения.
В итоге украинские силы отступили.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"