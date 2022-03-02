Двое военных ДНР погибли при отражении атаки ВСУ

Украинские силы пытались отбить Бессарабку

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил в среду, что 1 марта ВСУ пытались отбить позиции республики в районе населенного пункта Бессарабка.

"Во время боестолкновения с неравными силами противника двое военнослужащих народной милиции погибли, ряд военнослужащих были захвачены в плен", - приводит слова Басурина ТАСС.

В ходе боев погибли четверо бойцов ВСУ. Трое получили ранения.

В итоге украинские силы отступили.

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