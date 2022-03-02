Власти Белоруссии опровергли закрытие границы с Украиной

Пункты пропуска продолжают работу

Белорусские пункты пропуска на границе с Украиной продолжают работать в штатном режиме. Об этом в среду, 2 марта, рассказали в госпогранкомитете Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что никакие дополнительные ограничения на пропуск граждан и транспорта через границу со стороны Белоруссии не вводились.

При этом в Минске заявляют, что Польша и Литва продолжают игнорировать выполнение договоренностей по пропуску грузовиков на свою территорию , в результате польские пункты пропуска остаются самыми загруженными на пути следования в ЕС.

За последние сутки Польша оформила 69% транспортных средств от установленной нормы, а литовские контрольные службы пропустили на свою территорию 80% грузовиков от пропускной способности, сообщается в Telegram-канале госпогранкомитета Белоруссии.

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