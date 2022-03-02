В России госпитализированы 11754 человека с коронавирусом

Выявлено 97455 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 11754 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 97455 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 3024 человека, из них госпитализированы только 386.

Выздоровел за сутки 183530 человек. Скончались 784 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 16592824 человека. Умерли 353230 зараженных. Вылечились 13931995 заболевших.

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