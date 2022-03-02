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КНР будет содействовать диалогу между Россией и Украиной

11:16
  • среда
  • 02 марта 2022

Пекин приветствует предпринимаемые Москвой и Киевом усилия

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь выразил надежду на то, что Россия и Украина будут поддерживать диалог и вести переговоры.
Китай отказался считать действия России на Украине вторжением

"Мы продолжим играть конструктивную роль для снижения напряженности на Украине", - добавил спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что Пекин приветствует предпринимаемые Москвой и Киевом усилия по решению назревших проблем дипломатическим путем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России остались друзья в мире - и Китай среди них.

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