КНР будет содействовать диалогу между Россией и Украиной

Пекин приветствует предпринимаемые Москвой и Киевом усилия

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь выразил надежду на то, что Россия и Украина будут поддерживать диалог и вести переговоры.

"Мы продолжим играть конструктивную роль для снижения напряженности на Украине", - добавил спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что Пекин приветствует предпринимаемые Москвой и Киевом усилия по решению назревших проблем дипломатическим путем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у России остались друзья в мире - и Китай среди них.

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