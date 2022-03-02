Российских биатлонистов отстранили от всех международных соревнований

СБР может лишиться членства в IBU до 17 марта

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под своей эгидой.

Отстранение продлится до дальнейшего уведомления, сообщается на сайте организации.

Кроме того, IBU до 17 марта обсудит возможное лишение членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона в организации.

Ранее IBU запретил россиянам и белорусам использовать национальную символику на международных соревнованиях. В СБР заявили, что российская сборная не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU нынешнего сезона.

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