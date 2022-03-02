ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российских биатлонистов отстранили от всех международных соревнований

11:17
  • среда
  • 02 марта 2022

СБР может лишиться членства в IBU до 17 марта

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под своей эгидой.
Минспорта потребует компенсацию за отмену соревнований в России

Отстранение продлится до дальнейшего уведомления, сообщается на сайте организации.

Кроме того, IBU до 17 марта обсудит возможное лишение членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона в организации.

Ранее IBU запретил россиянам и белорусам использовать национальную символику на международных соревнованиях. В СБР заявили, что российская сборная не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU нынешнего сезона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Биатлонист
Биатлонист
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.