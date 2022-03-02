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Греф рассказал о запасе прочности "Сбера"

11:25
  • среда
  • 02 марта 2022

Все офисы в России работают в штатном режиме

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в среду, что приоритет организации сегодня в условиях санкций - обеспечивать бесперебойную и скоординированную работу всех систем для защиты клиентов.
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Как уточнил Греф, все офисы работают в штатном режиме, клиентам доступны их средства в полном объеме.

"За последние годы мы смогли создать существенный запас прочности, развить компетенции, накопить опыт, которые позволяют нам оставаться надежным финансовым партнером для наших клиентов вне зависимости от внешних обстоятельств", - добавил глава банка (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка в связи с происходящими событиями. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

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