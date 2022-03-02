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Зеленский обвинил Россию в попытках "стереть" Украину

11:46
  • среда
  • 02 марта 2022

Украинский лидер опубликовал новое видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что люди, стоящие за нанесением ударов по Киеву, "ничего не знают про нашу историю или у них есть приказ: стереть нашу историю, стереть нашу Украину, стереть нас всех".
Зеленский заявил о блокировке всех крупных городов Украины

По словам Зеленского, в район Бабьего Яра попала "бомба". Украинский лидер заявил, что "какой смысл говорить "никогда снова" в течение 80 лет, если мир молчит, когда бомба падает на то же место Бабьего Яра?", сообщает РБК.

В Бабьем Яре во время Второй Мировой войны и в период оккупации Украины немецкими войсками проводились массовые расстрелы гражданского населения, там погибли более 100 тысяч человек.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Как объяснил российский президент Владимир Путин, целью операции является демилитаризация и денацификация Украины.

В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины, гражданскому населению ничто не угрожает.

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