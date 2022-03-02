DHL приостановила доставку грузов в Россию

Это же касается и Белоруссии

На фоне событий на Украине международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приостанавливает работу в России.

"Наши услуги по доставке в Россию и Белоруссию были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в эти страны до дальнейшего уведомления", - приводит сообщение компании ТАСС.

Кроме того, приостановлены услуги DHL Express по доставке документов и грузов с и на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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