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ЦБ запретил выплату дивидендов иностранцам

12:29
  • среда
  • 02 марта 2022

Нерезиденты не смогут получать такие выплаты

Российские компании вправе принимать решения о выплате дивидендов, однако в адрес нерезидентов таких выплат не будет. Об этом в среду, 2 марта, рассказали в Банке России.
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Регулятор подтвердил право юридических лиц принимать решения о выплате дивидендов, а также об осуществлении иных выплат по ценным бумагам. Эмитенты вправе перечислять выплаты в учетную систему, но сами выплаты депозитариями и регистраторами в адрес иностранных клиентов производиться не будут. Это касается в том числе облигаций федерального займа.

Для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг, вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности ЦБ временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг.

Также направлено предписание депозитариям и регистраторам о запрете проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов и о приостановлении передачи им выплат по этим ценным бумагам, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим западные государства ввели антироссийские санкции, включая ограничения на операции с активами и резервами Центробанка.

Российские власти предприняли ряд ответных мер. В частности, решено ограничить выход иностранных инвесторов из российских активов, введен запрет для российских компаний зачислять валюты на свои счета за рубежом.

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