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Украина объявила о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря

12:33
  • среда
  • 02 марта 2022

Это объясняется соображениями безопасности

Военно-морские силы Украины закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря. Об этом в среду, 2 марта, объявили в украинском генеральном штабе.
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В Facebook генштаба Украины утверждается, что данная мера предпринята "в целях безопасности гражданского судоходства".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. По данным Министерства обороны России, поражены 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.

Удары наносятся только по военным объектам, гражданскому населению ничто не угрожает, подчеркивают в российском Минобороны.

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