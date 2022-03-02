Украина объявила о закрытии судоходства в северо-западном районе Черного моря

Это объясняется соображениями безопасности
Военно-морские силы Украины закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря. Об этом в среду, 2 марта, объявили в украинском генеральном штабе.
В Facebook генштаба Украины утверждается, что данная мера предпринята "в целях безопасности гражданского судоходства".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. По данным Министерства обороны России, поражены 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.
Удары наносятся только по военным объектам, гражданскому населению ничто не угрожает, подчеркивают в российском Минобороны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"