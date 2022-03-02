Ростуризм рассказал, куда можно безопасно отправиться на отдых

Туроператоров попросили не продавать путевки в недружественные страны
Ростуризм советует россиянам не посещать те страны, которые ввели санкции против нашей страны.
"Пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию", - заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Туроператорам следует приостановить продажу путевок в те страны, которые ввели антироссийские санкции, а также страны Карибского бассейна, так как путь к ним лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады, отметили в ведомтстве.
Открыты и безопасны для посещения остаются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и другие страны. Кроме того, отдых можно организовать и в России, напомнила она.
Актуальные туристические направления можно узнать на сайтах МИД, Ростуризма и Росавиации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"