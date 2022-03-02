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Посол поблагодарил Индию за сбалансированную позицию по Украине

12:47
  • среда
  • 02 марта 2022

В Нью-Дели понимают глубину этого кризиса

Посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Москва благодарна Индии за сбалансированную позицию по кризису на Украине, передает агентство ANI.

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"Индия понимает глубину этого кризиса", - добавил дипломат.

25 февраля Индия воздержалась при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, в которой предлагалось осудить действия России на Украине.

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к согласованным усилиям всех сторон для возвращения на путь дипломатических переговоров.

24 февраля Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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