Посол поблагодарил Индию за сбалансированную позицию по Украине

В Нью-Дели понимают глубину этого кризиса
Посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что Москва благодарна Индии за сбалансированную позицию по кризису на Украине, передает агентство ANI.
"Индия понимает глубину этого кризиса", - добавил дипломат.
25 февраля Индия воздержалась при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН, в которой предлагалось осудить действия России на Украине.
В телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к согласованным усилиям всех сторон для возвращения на путь дипломатических переговоров.
24 февраля Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"