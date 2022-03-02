Московские врачи вылечили от COVID-19 почти 2,5 млн человек

За сутки поправились 5203 пациента

Как сообщил в среду оперштаб по контролю за распространением коронавируса, за сутки в Москве с COVID-19 госпитализировали 386 человек. На ИВЛ находятся 317 пациентов.

"В городе выздоровели еще 5203 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции", - также говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в столице поправились 2 492 797 человек.

За сутки зафиксировано 3024 новых случая. Скончался 81 пациент.

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