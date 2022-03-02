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В Москве все желающие могут получить психологическую помощь

12:50
  • среда
  • 02 марта 2022

Это бесплатно и анонимно

В это непростое время любой желающий может обратиться в Московскую службу психологической помощи населению. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, стресс всегда сопровождает жителей мегаполисов, а сейчас возросшая тревога боле чем объяснима.
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"В случае тревожности, острой кризисной ситуации, семейных или профессиональных проблем и стрессовых состояний можно бесплатно и анонимно проконсультироваться со специалистами. Кому-то удобно поделиться переживаниями по телефону - и для них создана специальная линия по номеру 051. Кто-то привык вести диалог в чате - такая возможность тоже существует на сайте службы психологической помощи", - рассказала Ракова.

Все каналы психологической помощи работают круглосуточно, бесплатно и анонимно.

Также на сайте службы msph.ru доступны онлайн-лекции и вебинары.

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