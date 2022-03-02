Роскосмос выдвинул ультиматум по спутникам OneWeb

Глава госкомпании назвал условие запуска спутников

Россия откажется проводить запуск британских спутников OneWeb, если не будут предоставлены гарантии неиспользования этих спутников в военных целях. Об этом в среду, 2 марта, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что Россия ожидает предоставления гарантий до 21:30 пятницы, 4 марта. Если гарантии не будут получены в установленный срок, ракету-носитель "Союз-2.1б", предназначенную для запуска спутников, уберут со стартового стола на космодроме Байконур, сообщает РИА Новости.

Запуск 36 спутников, предназначенных для создания космической системы связи и обеспечения доступа в интернет в любой точке Земли, был запланирован на 5 марта. Российская сторона заявляла о готовности выполнить свои договорные обязательства, несмотря на обострение отношений между государствами.

Ранее Рогозин опроверг сообщения о том, что был потерян контроль над спутниками. Он подчеркнул, что российские космические центры управления работают в штатном режиме, а информация о потере контроля над спутниками исходит от "мошенников и мелких аферистов".

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