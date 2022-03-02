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Песков анонсировал новые меры поддержки россиян

12:59
  • среда
  • 02 марта 2022

Россия переживает не первый кризис, напомнили в Кремле

Российские власти предпримут меры для поддержки россиян и минимизации роста безработицы. Об этом в среду, 2 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мишустин заявил о подготовке решений для смягчения последствий санкций

Представитель Кремля заявил, что это одна из первоочередных тем, которыми уже занимается оперативный штаб под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Песков напомнил, что у России уже имеется подобный опыт: страна прошла через несколько кризисов, каждый раз принимались энергичные меры, чтобы минимизировать темпы роста безработных. Пресс-секретарь президента заверил, что "так же будет и на этот раз", сообщает РИА Новости.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства ужесточили в связи с этим антироссийские санкции. На этом фоне курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам.

Песков ранее заявил, что потребители продемонстрировали гиперэмоциональную реакцию на объявление о введении Западом новых санкций против России. Он пожелал всем спокойствия и напомнил о мерах, предпринимаемых российскими властями для минимизации ущерба от санкций и хеджирования рисков.

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