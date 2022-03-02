Песков ответил на вопрос о "смерти" "Северного потока - 2"

Инфраструктура никуда не денется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в среду ответил на вопрос о судьбе газопровода Северный поток - 2.

"Инфраструктура готова технически, технологически и логистически. Эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется. Здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорит о необходимости скорейшего запуска проекта", - подчеркнул Песков, слова которого приводит ТАСС.

Как добавил кремлевский спикер, пока что запуск делает невозможным "истерическая реальность", сертификация проекта была отменена. Выстраивать сейчас прогнозы не следует, продолжил Песков, необходима трезвая оценка ситуации со стороны Запада.

Строительство "Северного потока - 2", газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии, полностью завершилось 10 сентября.

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