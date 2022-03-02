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СМОМ: Мнения по Украине отдельных депутатов не являются позицией совета

13:03
  • среда
  • 02 марта 2022

Фейки уголовно наказуемы

Распространяющиеся в СМИ и социальных сетях заявления отдельных московских депутатов о спецоперации по демилитаризации Украины не являются официальной позицией.
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Об этом заявили в пресс-службе Совета муниципальных образований столицы (СМОМ).

Заявления депутатов являются сугубо личным мнением, так как для утверждения официальных заявлений необходимо проводить заседания советов депутатов. Решение принимается большинством голосов.

За распространение заведомо ложной информации нарушителю грозит уголовная ответственность, напомнили в СМОМ.

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