Песков рассказал о придающей Путину сил поддержке россиян

Путин всегда чувствует людей

Уровень поддержки действий Владимира Путина очень высок, что придет президенту сил. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что поддержка населения чувствуется по обращениям граждан и их действиям. Кроме того, Кремль видел реакцию Госдумы и Совфеда.

"Действительно, уровень поддержки президента высок, и подобные единения вокруг президента в такой нелегкий и очень ответственный момент - это очень важно, и всем нам придает силы. Путин всегда чувствует людей, всегда чувствует граждан, он опирается на их поддержку, и, конечно, он черпает силы в этой поддержке", - сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Фонд общественного мнения опубликовал результаты опроса, согласно которому уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос с 60% до 71%.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркивал президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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