Почти 1400 коек в Москве вернут к оказанию плановой медпомощи

В городе улучшается эпидситуация

В Москве продолжается улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 2 марта, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С учетом этого к оказанию плановой и специализированной помощи возвращены 715 детских коек в трех столичных стационарах, напомнила Ракова. Дополнительно в ближайшее время к плановой работе вернется еще почти 1400 коек.

К оказанию плановой помощи полностью вернутся госпиталь для ветеранов войн № 3 и Московский городской центр пульмонологии больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова, также часть коек в инфекционной клинической больнице № 2 и корпус больницы имени С.С. Юдина.

Профильную помощь в лечебных учреждениях начнут оказывать после дезинфекции всех помещений и оборудования, а также после тестирования сотрудников на COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Роспотребнадзор обновил эпидемиологические рекомендации с учетом снижения заболеваемости коронавирусной инфекции и распространением штамма "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов.

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