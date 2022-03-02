Лавров указал на невозможность изолировать Россию

У Москвы много друзей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Aljazeera, что Россия даже в условиях западных санкций не останется в изоляции.

"У России много друзей, и ее невозможно изолировать", - заметил глава внешнеполитического ведомства.

Как уточнил министр по поводу ситуации на Украине, где Россия ведет военную спецоперацию до демилитаризации и денацификации, украинский народ сам выбирает власть в стране, но эта власть должна представлять все проживающие в государстве национальности.

При этом, продолжи Лавров, вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, это часть России.

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