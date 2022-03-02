ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров указал на невозможность изолировать Россию

13:17
  • среда
  • 02 марта 2022

У Москвы много друзей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Aljazeera, что Россия даже в условиях западных санкций не останется в изоляции.
Захарова ответила, остались ли у России друзья

"У России много друзей, и ее невозможно изолировать", - заметил глава внешнеполитического ведомства.

Как уточнил министр по поводу ситуации на Украине, где Россия ведет военную спецоперацию до демилитаризации и денацификации, украинский народ сам выбирает власть в стране, но эта власть должна представлять все проживающие в государстве национальности.

При этом, продолжи Лавров, вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, это часть России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Лавров во время выступления на Совете ООН
Сергей Лавров во время выступления на Совете ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.