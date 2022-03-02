Кремль разъяснил решение по ипотечным ставкам

Президент поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах

Решение о сохранении на прежнем уровне ипотечных ставок относится ко всем уже заключенным договорам. Об этом в среду, 2 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "там не было дифференциации в решении", поэтому ставки должны остаться неизменными по всем ранее выданным ипотечным кредитам.

Песков также подтвердил, что льготная ипотечная ставка останется прежней, сообщает РИА Новости.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства ужесточили в связи с этим антироссийские санкции.

Центробанк принял решение о мерах по поддержке кредитных организаций в целях обеспечения их устойчивости. При этом банкам рекомендовано не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за ограничений.

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения Центробанком ключевой ставки до 20%.

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