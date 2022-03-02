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В МИД признались, к чему была не готова Россия

13:36
  • среда
  • 02 марта 2022

Москва предвидела все, кроме этого

Российские власти не ожидали западных санкций в отношении журналистов, спортсменов и деятелей культуры.
Лавров указал на невозможность изолировать Россию

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.

"Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что под их действие попадут спортсмены, представители сферы культуры, актеры, журналисты", - сообщил глава российского МИД (цитата по РИА Новости).

Ранее Лавров рассказал о возможных масштабах Третьей мировой войны. По его словам, она будет ядерной и разрушительной.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В ответ на действия российского лидера страны Запада объявили о масштабных санкциях против нашей страны.

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