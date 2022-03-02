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Лавров сделал заявление о Третьей мировой войне

13:23
  • среда
  • 02 марта 2022

Она будет разрушительной

Сергей Лавров рассказал о возможных масштабах Третьей мировой войны. Прогноз главы МИД прозвучал в интервью телеканалу Aljazeera.
Лукашенко надеется, что украинский конфликт не перерастет в мировой

"Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной", - сказал Лавров (цитата по ТАСС).

26 февраля президент США Джо Байден заявил, что альтернативой санкциям против России может стать только Третья мировая война. Спустя несколько дней он заметил, что американцам не стоит опасаться такого развития событий.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркивал президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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