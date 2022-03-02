Собянин осмотрел ход реконструкции развязки МКАД и Липецкой улицей

Работы могут завершить до конца следующего года

Реконструкция Липецкой развязки на МКАД может быть завершена раньше запланированного срока - до конца следующего года. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, проверяя ход строительства. После запуска дороги улучшение трафика почувствуют жители сразу нескольких районов Москвы, а также Подмосковья.

Грохот буровых установок и шум экскаваторов посреди нескончаемого потока машин. Так сейчас выглядит пересечение МКАД и Липецкой улицы. Строительные работы здесь начались меньше года назад, но с высоты птичьего полета уже четко видны очертания новой развязки.

"Сейчас мы можем наблюдать строительство двух направленных съездов: это съезд с трассы М-4 "Дон" в сторону Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД и съезд с внешней стороны МКАД в сторону улицы Липецкой", - заявил руководитель проекта Роман Масолкин.

В середине 90-х в столице провели масштабную реконструкцию МКАД. Тогда и появились "клеверные" развязки. За эти годы количество автомобилей в Москве и области увеличилось с двух половиной до восьми с половиной миллионов. Пропорционально вырос трафик. Эти съезды стали бутылочными горлышками и, как следствие, причиной многочисленных пробок.

"Сейчас назрело построить настоящую современную транспортную развязку, которую мы построили за эти годы – дошла очередь и до Липецкой", - заявил Петр Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы.

В столице и области увеличилось население: на месте бывших деревень выросли большие жилые кварталы. Даже в полдень, - время, которое нельзя назвать часом пик, - на этом участке затрудненное движение. Опыт строителей показывает: замена так называемого "клевера" на развязку с направленными съездами увеличивает пропускную способность дороги на 50%.

Газо- и водопроводы, коллекторы инженерных сетей: на этом участке располагалось больше 60 километров магистральных коммуникаций, которые осложняли строительство развязки. Ход работ сегодня проверил мэр столицы.

"Вынос сетей практически завершен. Освоение сделано площадки. Сегодня приступаем к монтажу мостовых сооружений", - заявил Илья Зюбин, гендиректор АО "МСУ-1".

Путепроводы свяжут Липецкую улицу с внешней и внутренней стороной МКАД, а также трассой М-4 "Дон". С городом магистраль соединит тоннель. На развязке сделают съезды, пешеходные переходы, установят шумозащитные экраны. Всего строители реконструируют почти 10 километров дорог, а также участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе.

"По сути дела это главные южные ворота Москвы. Дальше идет федеральная трасса "Дон" на юг страны, в Ростов-на-Дону. Конечно, это чрезвычайно важно для жителей Бирюлево-Восточное, Бирюлево-Западное, Царицыно и Ленинского округа Московской области. В целом это улучшит ситуацию как минимум для полумиллиона граждан. И, конечно, создаст первоклассную современную развязку с федеральной трассой", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На время проведения работ движение машин здесь не будут останавливать ни на минуту. По контракту развязку должны сдать весной 2024 года. Но строители уверены: все удобства новой трассы автовладельцы ощутят уже в конце следующего года.

Иван Колесников, Виктор Мальцев, Александр Медведев, Сергей Долгих, Андрей Алексеев. "ТВ Центр".

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