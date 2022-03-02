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Москвичи собирают средства реабилитации для беженцев с инвалидностью

15:16
  • среда
  • 02 марта 2022

Любой желающий может передать трости, ходунки, костыли, кресла-коляски

В Москве продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса, в том числе специально для тех людей, которые имеют инвалидность.

Любой желающий может передать специальное реабилитационное оборудование - трости, ходунки, костыли, кресла-коляски. При этом спецсредства не обязательно должны быть новыми - сотрудники по необходимости отремонтируют их, а также проведут санобработку. Сам прокатный фонд сформирован на базе столичного Ресурсного центра для инвалидов.  Но средства реабилитации можно также принести в центр "Мосволонтер" или в окружные общественные организации.

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