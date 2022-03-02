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Электричка и тепловоз столкнулись в районе Одинцово

15:17
  • среда
  • 02 марта 2022

Никто не пострадал

Несколько пригородных электричек и поездов дальнего следования сегодня утром шли с опозданием на Белорусском направлении. Все из-за ЧП в районе станции Одинцово. Там электричка столкнулась с тепловозом.

Около полуночи пригородный экспресс "РЭКС", который двигался без пассажиров, боком задел маневровый тепловоз, из-за чего тот сошёл с рельс. Повреждения получили сразу несколько вагонов пассажирского состава. К месту ЧП сразу был направлен восстановительный поезд. Обошлось без пострадавших.

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