Москвичей призвали не покупать подснежники у уличных торговцев

Подснежники занесены в Красную книгу

В Москве с наступлением весны заметили первые подснежники. Правда, не на газонах и клумбах, а в руках предприимчивых граждан.

У Белорусского вокзала женщина торговала первоцветами. По 500 рублей за букетик. На неё обратили внимание сотрудники полиции и Департамента природопользования. Теперь её ждёт внушительный штраф - до 3 тысяч рублей. Возможна и уголовная ответственность, если ущерб, нанесённый природе, признают серьезным. Ведь подснежники занесены в Красную книгу: собирать такие цветы и торговать ими запрещено.

"Где есть спрос, всегда есть и предложение. Поэтому в первые дни весны подснежники, сорванные в лесу, в огромном количестве продаются на улицах и рынках города. Уважаемые жители и гости города, убедительно просим вас не поощрять уничтожение редких исчезающих растений и не покупать у уличных торговцев букеты краснокнижных растений", - призывает старший государственный инспектор города Москвы в области охраны окружающей среды Кирилл Живицкий.

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