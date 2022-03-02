ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей призвали не покупать подснежники у уличных торговцев

15:26
  • среда
  • 02 марта 2022

Подснежники занесены в Красную книгу

В Москве с наступлением весны заметили первые подснежники. Правда, не на газонах и клумбах, а в руках предприимчивых граждан.

У Белорусского вокзала женщина торговала первоцветами. По 500 рублей за букетик. На неё обратили внимание сотрудники полиции и Департамента природопользования. Теперь её ждёт внушительный штраф  - до 3 тысяч рублей. Возможна и уголовная ответственность, если ущерб, нанесённый природе, признают серьезным. Ведь подснежники занесены в Красную книгу: собирать такие цветы и торговать ими запрещено.

"Где есть спрос, всегда есть и предложение. Поэтому в первые дни весны подснежники, сорванные в лесу, в огромном количестве продаются на улицах и рынках города. Уважаемые жители и гости города, убедительно просим вас не поощрять уничтожение редких исчезающих растений и не покупать у уличных торговцев букеты краснокнижных растений", - призывает старший государственный инспектор города Москвы в области охраны окружающей среды Кирилл Живицкий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Продажа подснежников
Продажа подснежников
Тюльпаны
Тюльпаны
Тюльпаны
Тюльпаны
Подснежники
Подснежники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.