В Ленкоме покажут спектакль "Люболь"

Совсем скоро из репетиционного зала актеры перейдут на сцену

Настоящий подарок специально к 8 марта готовят в Ленкоме. На сцене соединятся два главных чувства - Любовь и Боль. Они создадут совершенно новую ипостась. У зрителей будет возможность испытать самые разные эмоции.

Спектакль с необычным названием "Люболь". Новое слово, которое давно надо было придумать. То самое состояние, когда любовь становится больше похожа на боль. Когда вплетаются обиды, обман, измены. И так хочется вырваться из этого плена. И не хватает сил. Только стихия танца спасает, когда особенно больно, трудно принять решение.

Эта история - из жизни, она о личном, говорит автор пьесы Андрей Яхонтов. Написана еще лет двадцать назад. Но удивительно, что сейчас, спустя годы, даже им самим читается и воспринимается иначе.

"Это происходило со мной, с моими друзьями. Тогда просто был азарт, вот эти приключения, эти похождения, как угодно воплотить. А сейчас уже пришло понимание, уже возрастное - быстро утекающей жизни", - заявил писатель Андрей Яхонтов.

Андрей Соколов в этом спектакле и режиссёр, и актёр. Ему пьеса тем и оказалась интересна - неоднозначна, многослойна. Есть, что играть.

"То, что там есть возможности и посмеяться, и поплакать - это для меня очень дорого. Потому что всё на грани фола, на грани вот этой тонкой линии, когда, как говорится, и от любви до ненависти один шаг, и от смешного до трагедийного", - сказал Андрей Соколов, режиссер, народный артист России.

Играть героя-современника, говорит Иван Агапов, и сложно, и легко. Да, он узнаваем, понятен. Но отследить и объяснить мотивы его поступков непросто.

"В нас столько внутри там всего намешано, что только успевай открывать и закрывать какие-то разные шкафчики, где столько всего напрятано, вот в этом отношении это даже какой-то сеанс психоанализа", - заявил Иван Агапов, народный артист России.

А актриса театра Моссовета Екатерина Гусева, которая впервые выйдет на ленкомовскую сцену, у своей героини многому готова учиться.

"Мне бы хотелось дотянуться до такого смирения, всепрощения, любви, мне есть, к чему стремиться", - заявила Екатерина Гусева, заслуженная артистка России.

Актриса Светлана Илюхина примеряет один из костюмов. У неё в этом спектакле сразу шестнадцать ролей.

"Шестнадцать костюмов - вот девочки-волшебницы. Пытаются создать, чтобы можно было быстро переодеваться, потому что это проблема - быстро переодеться и при этом сохранить образ", - говорит Светлана Илюхина, актриса театра Ленком Марка Захарова.

Совсем скоро из репетиционного зала актёры перейдут на сцену. И это будет первая в нынешнем сезоне ленкомовская премьера. Спектакль, как подарок, сыграют 8 марта. Лишний раз доказывая, что любовь побеждает все, даже боль.

Юлия Богоманшина, Константин Чурашов, "ТВ Центр".

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