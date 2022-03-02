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Шольц: НАТО не будет воевать на Украине

13:55
  • среда
  • 02 марта 2022

По словам канцлера, "это было бы неправильно"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду на пресс-конференции в ходе визита в Израиль, что НАТО не будет проводить военного вмешательства в ситуацию на Украине.
НАТО не будет повышать уровень готовности ядерных сил альянса

"Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации", - сказал политик (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Как неоднократно подчеркивали в российском Минобороны, военные наносят удары исключительно по инфраструктуре ВСУ.

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