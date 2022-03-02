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Иностранцам запретили переводить деньги со счетов в России за рубеж

14:18
  • среда
  • 02 марта 2022

На переводы без открытия счета введены ограничения

Переводы средств со счетов нерезидентов за рубеж временно приостановлены. Об этом решении в среду, 2 марта, рассказали в Банке России.
ЦБ объявил меры по поддержке банков

Наряду с этим вводится ограничение на сумму переводов нерезидентов за рубеж без открытия счета — не более 5 тысяч долларов США (либо эквивалентные суммы) в месяц.

Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, подчеркнули в Центробанке.

Регулятор пояснил, что ограничения вводятся для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности, сообщает РИА Новости.

Ранее ЦБ подтвердил право юридических лиц принимать решения о выплате дивидендов, а также об осуществлении иных выплат по ценным бумагам, но сами выплаты депозитариями и регистраторами в адрес иностранных клиентов производиться не будут. Это касается в том числе облигаций федерального займа.

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