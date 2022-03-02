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Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

14:14
  • среда
  • 02 марта 2022

В столице установилась теплая погода

Снег в Москве тает неохотно и будет лежать весь март.

Сейчас уровень покрова в городе составляет 17 сантиметров, сообщил агентству "Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно устоявшемуся в Москве климату, снег полностью растает на стыке марта и апреля.

"Я не думаю, что снег растает в марте, только в самом оптимистичном случае, учитывая, что март будет на 3 градуса теплее нормы", - сообщил синоптик.

Ранее сообщалось, что в среду в Москве при переменной облачности хорошо прогреется воздух. Температура повысится до плюс 3-5 градусов, в столичном регионе до плюс 1-6.

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