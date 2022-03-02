Туроператоры назвали сроки возвращения российских туристов из-за рубежа

Евросоюз и США закрыли для российских самолетов свое небо

Решение вопроса по вывозу российских организованных туристов из зарубежных стран потребует пять-семь дней. Об этом в среду, 2 марта, рассказал директор объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

Осауленко пояснил, что пока гуманитарные коридоры не установлены, очень большое количество туроператоров приняли решение самостоятельно через третьи страны вывозить своих клиентов. Кроме того, российские туристы могут самостоятельно вернуться в Россию.

Глава "Турпомощи" выразил мнение, что в течение пяти-семи дней "что касается организованных туристов, все вопросы будут сняты", сообщает АГН "Москва".

Ранее власти Евросоюза согласовали запрет российским авиакомпаниям использовать европейское воздушное пространство. Вслед за Брюсселем об аналогичной мере объявили Соединенные Штаты. Россия предприняла ответные меры в соответствии с нормами международного права.

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