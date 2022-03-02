ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Туроператоры назвали сроки возвращения российских туристов из-за рубежа

14:19
  • среда
  • 02 марта 2022

Евросоюз и США закрыли для российских самолетов свое небо

Решение вопроса по вывозу российских организованных туристов из зарубежных стран потребует пять-семь дней. Об этом в среду, 2 марта, рассказал директор объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.
Россия продлила закрытие аэропортов юга до 8 марта

Осауленко пояснил, что пока гуманитарные коридоры не установлены, очень большое количество туроператоров приняли решение самостоятельно через третьи страны вывозить своих клиентов. Кроме того, российские туристы могут самостоятельно вернуться в Россию.

Глава "Турпомощи" выразил мнение, что в течение пяти-семи дней "что касается организованных туристов, все вопросы будут сняты", сообщает АГН "Москва".

Ранее власти Евросоюза согласовали запрет российским авиакомпаниям использовать европейское воздушное пространство. Вслед за Брюсселем об аналогичной мере объявили Соединенные Штаты. Россия предприняла ответные меры в соответствии с нормами международного права.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.